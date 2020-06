Zentrale in Krefeld : Neue Autobahn GmbH sucht rund 400 Mitarbeiter in NRW

Krefeld Ingenieure, Techniker und Straßenwärter - rund 400 neue Mitarbeiter werden für die Instandhaltung der Autobahnen in NRW gesucht. Allein die Niederlassung in Krefeld ist für rund 1200 Kilometer im Rheinland zuständig.

In knapp 200 Tagen kommen die Autobahnen in Nordrhein-Westfalen in neue Hände: Dafür werden in NRW rund 400 neue Mitarbeiter eingestellt - Ingenieure, Techniker, aber auch Straßenwärter, sagte der Rheinland-Chef der neuen Autobahn GmbH, Thomas Ganz, am Donnerstag in Krefeld. Mit dem Jahresbeginn 2021 übernimmt die neue Autobahn GmbH als bundeseigenes Unternehmen bundesweit die Verwaltung des Autobahnnetzes.