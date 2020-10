Vorfall in Krefeld : Polizei sucht gewalttätigen Einbrecher mit Phantombild

Krefeld Im Juli brachen zwei Unbekannte in ein Haus am Schürmesweg ein. Als sich der Hauseigentümer dem Duo in den Weg stellte, zückte einer der Männer ein Pfefferspray.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei in der Seidenstadt seit Mittwoch öffentlich mit einem Phantombild nach einem Tatverdächtigen, der am Samstagabend, 4. Juli, am Schürmesweg zusammen mit einem Komplizen in ein Haus einbrach.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Als der 48 Jahre alte Hauseigentümer seinerzeit gegen 19.30 Uhr mit seinem zwölfjährigen Sohn das Einfamilienhaus betrat, hörten sie Stimmen aus dem Obergeschoss. Kurz darauf kamen die beiden Einbrecher die Treppe hinunter und liefen auf die Bewohner zu. Als der 48-Jährige sich dem Duo in den Weg stellte, zog einer der Männer ein Pfefferspray aus der Jackentasche und setzte es gegen ihn und seinen Sohn ein. Die beiden Krefelder wurden dabei leicht verletzt.

Der zwölfjährige Junge verfolgte die flüchtenden Täter über die Straße Am Egelsberg, verlor sie aber nach kurzer Zeit aus den Augen. An der Kreuzung zur Moerser Landstraße beobachteten Zeugen die beiden Männer, wie sie in einen grünen Opel stiegen und weg fuhren.

Einer der Täter ist circa 1,70 Meter groß, schlank und hat ein „südländisches“ Aussehen. Er hat schulterlange Haare und trug über dunkler Kleidung eine schwarze Bomberjacke. Er wird jetzt mit Hilfe des Phantombildes und Unterstützung der Öffentlichkeit von der Polizei gesucht.

Sein Komplize ist nach Zeugenaussagen etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat ebenfalls ein „südländisches“ Aussehen. Er trug dunkle Kleidung.

Die Polizei Krefeld fragt: Wer kennt den Mann? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten.

