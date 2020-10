Krefelder Zoo : Schneeweißer Nachwuchs bei bedrohten Guereza-Affen

Krefeld Im Krefelder Zoo gibt es Nachwuchs bei den Guereza-Affen. Anfang Oktober habe Guereza-Weibchen „Luisa“ ihr erstes Baby zur Welt gebracht. Bei der Betreuung des schneeweißen Jungtiers erhält „Luisa“ von Weibchen „Jasira“ Unterstützung.

Für die Menschen in Äthiopien und Kenia sind die schwarz-weißen Mantelaffen, die in tief gelegenen tropischen Regenwäldern bis hin zu Bergwäldern in Höhen von 3000 Meter wohnen, die Wächter des Waldes. Manchmal werden sie wegen ihres Kopfhaares auch „Mönch“ genannt. In einem kleinen Gebiet am Mount Kenya leben in Höhen über 2000 Meter Guerezas, die ihr ganzes Leben schneeweiß bleiben. Die Ursache dafür ist bisher nicht gefunden worden. Im Krefelder Zoo haben die Jungtiere der Guerezas immer wieder von sich Reden gemacht, weil sie gerne durch die weiten Maschen der ehemaligen Löwen-Anlage schlüpften und sich im Zoo frei bewegten. Erst wenn der Kopf nicht mehr durch die Maschen passte, war es auch mit den Ausflügen vorbei.