Arbeitskampf in Krefeld : IG Metall erkämpft Erhalt von 45 Arbeitsplätzen bei Ormazabal

Ursprünglich wollte Ormazabal 145 der 154 Arbeitsplätze in der Produktion von Krefeld ins Ausland verlagern. Jetzt können 45 Stellen in der Seidenstadt bestehen bleiben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Einen wichtigen Verhandlungserfolg haben der Betriebsrat der Ormazabal Anlagentechnik GmbH und die IG Metall erzielt: Statt wie vom Unternehmen geplant neun bleiben 45 Arbeitsplätze am Standort Krefeld erhalten. Das teilte Gewerkschaftssekretärin Zanda Martens am Mittwoch mit.

Wie schon beschrieben, informierte Ormazabal Anlagentechnik Ende August die geschockte Belegschaft über ihre Entscheidung, das komplette Werk ins Ausland zu verlagern und in Krefeld nur noch neun von 154 Arbeitsplätzen im Wareneingang und im Lager, im Transport und in der Endprüfung übrig zu lassen.

In der gestrigen Verhandlung konnten die Arbeitnehmervertreter einen weiteren Zwischenerfolg verzeichnen. „Weitere 23 Arbeitsplätze in Entwicklung, Service und Qualitätssicherung könnten dauerhaft bei der Vertriebsgesellschaft von Ormazabal in Krefeld bleiben. Sie werden in den nächsten Tagen ausgeschrieben und den entsprechend qualifizierten Beschäftigten angeboten“, berichtete Zanda Martens.