NS-Dokumentationsstelle Queeres Leben in Krefeld – Zeitzeugen und Fotos gesucht

Wie war das Leben von Homosexuellen vor und nach 1945? In einer Dauerausstellung der NS-Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld in Zusammenarbeit mit dem Verein Villa Merländer soll dieser Frage schon bald nachgegangen werden. Zuvor jedoch suchen die Organisatoren noch Zeitzeugen, die im geschützten Rahmen über ihre Erfahrungen berichten, oder Fotos, auf denen schwul-lesbisches Leben in Krefeld gezeigt wird.