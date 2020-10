Konzert in Krefeld : Klavier-Virtuosin lässt Chopin aufblühen

Konzert in Krefeld

Krefeld Ragna Schirmer hat beim Konzert mit den Niederrheinischen Sinfonikern das Publikum zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Sie spielte Chopins 1. Klavierkonzert e-Moll.

Schon der Auftrittsapplaus ließ erkennen: Viele Konzertbesucher begrüßten eine liebe Bekannte aus früheren Zeiten – die Pianistin Ragna Schirmer war nach ungefähr zwölf Jahren wieder einmal Gast am Niederrhein. Als Solistin trat sie jetzt beim zweiten Sinfoniekonzert der Spielzeit auf.

Als Graham Jackson Generalmusikdirektor der Niederrheinischen Sinfoniker war, holte er die weitgereiste Künstlerin, die zweimal den Bach-Preis der Stadt Leipzig erhielt, mit zwei „Echo Klassik“ geehrt wurde und mit CD-Aufnahmen der Bach’schen „Goldberg-Variationen“, der Händel-Suiten sowie Joseph-Haydn-Kompositionen Furore machte, mehrmals an den Niederrhein. Sie avancierte seinerzeit regelrecht zum Publikumsliebling. Zwischenzeitlich wurde Schirmer zusätzlich durch ihre Beschäftigung mit dem Leben und Werk von Clara Wieck-Schumann bekannt, was im vergangenen, dem Clara-Schumann-Jahr, zu über 100 Konzerten führte. Dabei spielte sie nicht nur Kompositionen der Jubilarin, sondern auch zahlreiche ihrer Konzertprogramme, teils an originalen Spielorten.