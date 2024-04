Einbruch in Voerde Einbrecher springen aus Fenster und flüchten

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Voerde sucht die Polizei Zeugen. Wie sie berichtet, teilte am Sonntagmorgen (7. April) gegen 5.30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge mit, dass zwei unbekannte Männer in ein leerstehendes Haus an der Straße Kampshof eingedrungen seien.