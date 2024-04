Kriminalität in Viersen Polizei sucht korpulenten Einbrecher

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Wohnungseinbrecher, der in ein Mehrfamilienhaus an der Hohlstraße eingedrungen ist. „Ein Hausbewohner hörte ein Scheibenklirren und sah daraufhin eine männliche Person im Wohnraum seiner Nachbarin“, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Der Einbrecher drang bereits am Freitag gegen 18.45 Uhr in die Wohnung ein. Er verließ laut Polizei kurz darauf das Haus über ein Fenster im vorderen Bereich und floh über die Straße Lichtenberg. Er ist laut Beschreibung korpulent, etwa 30 Jahre alt, hat grau-braune Haare. Er trug eine grün-gräuliche Bomberjacke, einen Kapuzenpullover in Magenta, Handwerkerschuhe und eine Jogginghose mit weißen Streifen.