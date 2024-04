Bei Tat gefilmt Einbrecher räumen Lagerboxen in Wassenberg leer

Die Polizei des Kreises Heinsberg ist auf der Suche nach vier Einbrechern, die am Mittwochabend in der Zeit zwischen 19.35 und 20 Uhr in die Räumlichkeiten einer Lagervermietung auf der Rurtalstraße eingebrochen sind. Die vier Männer hebelten vier der dortigen Lagerboxen auf. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren Tausend Euro. Was die vier Einbrecher genau aus den Lagerboxen mitnahmen, konnte bislang nicht bestimmt werden und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Dass es sich bei den unbekannten Tätern um vier Männer handelt, konnten die Ermittler anhand der Videoaufzeichnung schnell feststellen. Durch diese Aufzeichnung liegen auch genaue Täterbeschreibungen vor.