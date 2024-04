Polizei sucht Zeugen Einbrecher schlagen am hellichten Tag in Holzbüttgen zu

Unbekannte sind am Montag am hellichten Tag in ein Einfamilienhaus auf der Oppelner Straße in Holzbüttgen eingebrochen. Zunächst wurden ein Fenster und eine Tür gewaltsam geöffnet und anschließend diverse Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Einbrecher Beute machten, ist nach Angaben der Polizei Bestandteil der Ermittlungen.