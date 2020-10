Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgermonitor in Krefeld : Ärger über Briefkasten-Standort

Der Briefkasten Am Rotdorn in Holterhöfe soll aufgrund der Gefahrenlage versetzt werden. Einen neuen Standort gibt es bisher nicht. Foto: Birgit Hentschel Foto: Birgit Hentschel

Krefeld Der lange Kampf um die Briefkastenversetzung in Holterhöfe hat sich gelohnt. Der Briefkasten in der Gefahrenzone am Rotdorn wurde abgebaut. Jetzt wird ein neuer Standort gesucht.