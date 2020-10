Kostenpflichtiger Inhalt: Verein Literatur in Krefeld : Ein Haus für die Literatur – und mehr

Michaela Plattenteich (links), Liesel Willems und Christoph Deerberg in der Bibliothek in der oberen Etage. Im Hintergrund ein Foto von Eva Brües, die der Stadt ihr Geburtshaus geschenkt hat. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Seit zehn Jahren ist das Wohnhaus von Otto Brües das Niederrheinische Literaturhaus. Nicht nur die Stadt, auch der Verein „LiK“ bespielt das Gebäude – nicht nur mit Wortkunst. Auch Musik und Kunst haben hier ihren Ort gefunden.

Seit zehn Jahren führt Michaela Plattenteich den Verein „Literatur in Krefeld“ (LiK) und erschließt mit ihrer engagierten ehrenamtlichen Tätigkeit dem interessierten Publikum heimische und regionale, deutschsprachige und übersetzte Literatur. Unter den Einschränkungen in Zeiten von Corona kam ein neues Format hinzu: Gartenlesungen.

Das ist nicht die einzige Neuerung im Verein, dessen Keimzelle die Verehrung der Kunsthistorikerin Eva Brües für ihren Vater Otto Brües war. Der Schriftsteller lebte von 1897 bis 1967, in welchem Jahr er kurz vor seinem Tode die Ehrenbürgerwürde der Stadt erhielt. 1994 wurde der Otto-Brües-Freundeskreis gegründet. Diese literarische Gesellschaft setzte sich für den Nachlass des Schriftstellers ein.

Der ehrenamtlich geführte Verein Literatur in Krefeld finanziert die Lesungshonorare durch seine Mitgliedsbeiträge und Spenden. Vorsitzende ist Michaela Plattenteich, stellvertretende Vorsitzende ist Liesel Willems, Trägerin des Niederrheinischen Literaturpreises. Die Reihe „Literatur am Nachmittag" wird gefördert von der „Gesellschaft für Literatur in NRW".

www.literatur-in-krefeld.de.

2009 ist die Tochter Eva Brües verstorben, und man kam vor zehn Jahren in der guten Stube der Familie Brües zu einer Mitgliederversammlung zusammen, in der die Weichen für die darauf folgende Dekade gestellt wurden. Eva Brües hatte ihr Elternhaus an der Gutenbergstraße und zwei weitere Immobilien der Stadt Krefeld geschenkt mit dem Wunsch, dass ein Literaturhaus entstehen möge. Es bekam den Namen „Niederrheinisches Literaturhaus Otto Brües“.

Die Lage ist idyllisch: direkt neben dem Wasserturm an der Gutenbergstraße. Hier hat der Schriftsteller Otto Brües mit seiner Familie bis zu seinem Tod 1967 gelebt. Seine Tochter Eva Brües pflegte sein Andenken bis zu ihrem Tod 2009. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Der fördernde Verein lebte nach dem Tode der Mitgründerin Eva Brües fort, aber „man wusste nicht so genau, wie es weitergeht“, erinnert sich die Germanistin und Kunsthistorikerin Michaela Plattenteich. Sie wurde 2010 zur Vorsitzenden der literarischen Gesellschaft gewählt. Schon im folgenden Frühjahr lud sie zu einer Lesung mit den Schauspielern Johanna Lindinger und Matthias Oelrich ein. In Zusammenarbeit mit der Heinar-Kipphardt-Gesellschaft (auch Krefeld) wurde Heinrich Heine vorgetragen. „Er ist einer meiner Lieblingsautoren“, sagt die Literaturwissenschaftlerin Plattenteich, die so eine Brücke zwischen den beiden literarischen Gesellschaften schlagen konnte: „Heine ist jüdisch und rheinisch – ich habe ihn bewusst gewählt.“

Damals hatte das Wohnzimmer immer noch seine ursprüngliche Möblierung, und es gab noch keine Corona-Auflagen: „Unsere Gäste saßen sogar im Flur und auf der Treppe – es war ziemlich entspannt.“ Mit Texten Heinrich von Kleists ging Michaela Plattenteich in die Villa Merländer und stellte zudem andere Autoren an anderen Orten vor.

Über die Herausforderung als Vorsitzende war sie sich im Klaren: „Ich sehe die Aufgabe des Vereins darin, das Niederrheinische Literaturhaus zu unterstützen und zu fördern“, sagt sie, „aber die Brües-Verehrung wollte und konnte ich in dieser Form nicht fortführen.“ Sinnvoller Schritt war es also, mit einer Satzungsänderung die Inhalte neu zu formulieren und ihnen mit einem neuen Namen Ausdruck zu verleihen. Mit den hinzugekommenen Inhalten gingen ein verändertes Erscheinungsbild und eine eigene Internetseite einher, grafisch konzipiert von der Krefelderin Judith Cleve.

Seit 2015 heißt der Verein „Literatur in Krefeld“. Er lehnt sich damit an „Kunst in Krefeld“ an und zeigt deutlich, dass die Vereinsvorsitzende in allen Bereichen der Kultur zu Hause ist. Nur so konnte es ihr gelingen, Schauspieler des Stadttheaters als regelmäßig Vortragende zu gewinnen und mit der Reihe „Literatur und Musik“ eine Verbindung zwischen beiden Künsten zu schlagen.

Michaela Plattenteich hat Kunstausstellungen mit literarischem Bezug in das Haus am Wasserturm geholt: „Zur Eröffnung 2012 waren die Wände kahl, denn die Bilder, die sich im Haus befanden, gehören zum Bestand des Kaiser-Wilhelm-Museums.“

Zum Museumstag 2013 öffnete das Haus mit einer Ausstellung von Alexandra Frohloff – der Tag der offenen Tür wurde vom Verein gestaltet. Es folgten weitere Ausstellungen: „Uns war immer der Bezug zwischen Literatur und Kunst wichtig“, sagt Michaela Plattenteich, die sich zum Beispiel an 2017 mit „Arkadien“ mit Bildern von Sibylle Gröne erinnert oder an Ausstellungen, die auch Pendants in Krefelder Galerien, dem Kunstverein oder dem Museum Schloss Moyland hatten.

Aus einer engen Zusammenarbeit mit dem Krefelder Hochschulprofessor Jochen Stücke ging ein eindrucksvolles Projekt mit Lesung, Ausstellungen in Krefeld und Moyland und der Publikation der Novelle „Schloß Moyland“ von Otto Brües einher. Auf Anregung von Michaela Plattenteich wurde das Manuskript zusammen mit weiteren Unterlagen, die sich noch in einer Kammer an der Gutenbergstraße fanden, zum dort bewahrten Nachlass an das Stadtarchiv Krefeld übergeben.

Auf der Liste der Autoren standen Goethe, Schnitzler, Richard Wagner, Theodor Fontane, Shakespeare, Stifter oder Auszüge aus dem Briefwechsel zwischen Alma Schindler und Gustav Mahler, um nur einige zu nennen. Die Reihe „Literatur am Nachmittag“ stellt regionale Autoren vor. Hier wird Michaela Plattenteich tatkräftig von ihrer Stellvertreterin, der Krefelder Autorin Liesel Willems, unterstützt. Die zweite Vorsitzende wurde 2018 mit dem Niederrheinischen Literaturpreis ausgezeichnet.

In der Reihe „Lesung mit Musik“ werden die beiden Künste verbunden; Ausstellungen schlagen die Brücke zur bildenden Kunst. Das beachtliche Programm des ehrenamtlichen Vereins ist im Gästebuch nachzulesen – es ist schon zur Hälfte gefüllt mit Programmzetteln und Literaturfreunden. In diesem Jahr allerdings konnte aus hygienischen Gründen noch nichts darin notiert werden.