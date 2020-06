Birgit Wollbold : Grüne fordert intelligenten Verkehrsmix für Korschenbroich

Die Grünen-Spitzenkandidatin Birgit Wollbold plädiert für ein besseres ÖPNV-Angebot in Korschenbroich. Foto: Marc Latsch

Korschenbroich Weil auf den Straßen im Stadtgebiet zu viele Autos unterwegs seien und zu schnell gefahren werde, seien Alternativen zur jetzigen Gestaltung des Verkehrs nötig, sagt die Grüne Birgit Wollbold.

Die Korschenbroicher sollten über ihr Verkehrsverhalten nachdenken. Dazu ermuntert Birgit Wollbold, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/ Die Grünen bei der Kommunalwahl, ihre Mitbürger. Auf den Straßen im Stadtgebiet drängten sich viele Autos, es werde zu schnell gefahren, findet sie. Daher sei über Alternativen nachzudenken. „Wir müssen einen intelligenten Verkehrsmix finden, bei dem das Fahrrad, der Bus und die S-Bahn eine immer größere Rolle spielen“, sagt Wollbold. Vor allem die Verkehrsanbindung an die S-Bahn sei wichtig, da die meisten Zugezogenen in die umliegenden Großstädte pendelten. Die beiden Korschenbroicher S-Bahnhöfe müssten von Neubaugebieten zu Fuß, mit dem Bus oder mit dem Fahrrad erreichbar sein.

Neubauten sollten nach Ansicht der Grünen grundsätzlich in Niedrigenergiebauweise errichtet werden. Gestalterisch sollten sich die Neubausiedlungen in den Kontext der Bebauung einfügen und an den jeweiligen Ortskern angebunden sein. „Denn wir Grünen sind grundsätzlich gegen Flächenfraß und die Zersiedlung der Landschaft“, sagt Wollbold.