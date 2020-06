Hallenbad Korschenbroich : Stadt legt weitere Schwimmzeiten fest

Korschenbroich Über die von der Stadt bereits angekündigten Öffnungszeiten des Hallenbades hinaus stehen nun auch für die kommende Woche Schwimmzeiten fest. Es gelten strenge Auflage für Badegäste.

Am Montag und an Fronleichnam bleibt das Bad geschlossen, ansonsten können Schwimmer es aber täglich nutzen.

Samstag, 6. Juni, und Sonntag, 7. Juni, ist Schwimmen von 6.30 bis 8 Uhr, 10 bis 11.30 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr möglich. Am Samstag zusätzlich von 16 bis 17.30 Uhr. Am Dienstag steht das Bad während vier Zeitblöcken zur Verfügung: von 6.30 bis 8 Uhr, 10 bis 11.30 Uhr, 13 bis 14.30 Uhr und von 16 bis 17.30 Uhr.

Am Mittwoch gelten die gleichen Zeiten, allerdings entfällt dabei der Zeitraum 10 bis 11.30 Uhr, so dass nur drei Schwimmphasen zur Wahl stehen. Freitag ist das Bad von 6.30 bis 8 Uhr, 10 bis 11.30, sowie von 13 bis 14.30 Uhr geöffnet. Samstag, 13. Juni, ist es nur von 6.30 bis 8 Uhr und am Sonntag von 6.30 bis 8 und von 10 bis 11.30 Uhr zugänglich.