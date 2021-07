Autor Philipp Ketteler stellt neues Buch vor : Neue Kulturreihe „Kaffee + Kuchen + Kultur“ in Korschenbroich gestartet

Neue Kulturreihe „Kaffee + Kuchen + Kultur“ in Korschenbroich gestartet

Korschenbroich Bei der Premiere der Kulturreihe „Kaffee + Kuchen + Kultur“ im Café Brass ermunterte Autor Philipp Ketteler die Zuhörer, sich mit tiefgehenden Fragen auseinanderzusetzen.

Auf den Tischen lagen Stifte und Schreibblöcke in Abstimmung auf das Buchcover bereit. Jeder sei eingeladen, eigene Gedanken zu Wertvorstellungen auf Papier zu bringen, ganz entspannt. Es gebe kein Abfragen, betonte Philipp Ketteler zu Beginn seiner Lesung im Café Brass. Unter dem Motto Lesung und mehr eröffnete der Autor mit der Vorstellung seines Buches „Deine Löffelliste“ die neue Kulturreihe „Kaffee + Kuchen + Kultur“ im Café Brass. Deren Premiere war ursprünglich für das vergangene Jahr geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie in diesen Sommer verschoben. Geschäftsführer Eric Schmitz versprach weitere kulturelle Angebote, die in der Planung seien und mit Blick auf aktuelle Entwicklungen um das Virus kurzfristig terminiert würden.