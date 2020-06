Radtour des ADFC Korschenbroich : Über Knotenpunkte nach Hombroich radeln

Die Raketenstation Hombroich in der Nähe von Holzheim wurde zu einem besonderen Museumsgelände umgestaltet. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Korschenbroich Zum vierten Mal lädt der ADFC Korschenbroich zu einer Fahrradtour ein. Dieses Mal führt sie zur ehemaligen Raketenstation. Wir erklären Ihnen den geplanten Verlauf der Knotenpunkt-Fahrt.

In Kooperation mit unserer Redaktion stellt der ADFC Korschenbroich Radtouren vor, die sich gut alleine oder zu zweit absolvieren lassen. Die vierte Tour stammt wieder von der Familie Dackweiler und ist diesmal eine Knotenpunkt-Fahrt. Die Strecke wird nach Zahlen erkundet. An allen Entscheidungspunkten stehen Wegweiser. Ansonsten folgen Sie für die rund 35 Kilometer lange Tour den kleinen roten Radschildern.

Leider ist in der Stadt Korschenbroich im Zentrum kein Knotenpunkt (KP) vorhanden. Somit starten Sie beim KP 52, an der L 381, Kreuzung Kleinenbroicher Straße. Radeln Sie diese auf dem Radweg immer geradeaus durch den Ortsteil Pesch bis nach Liedberg. Folgen Sie dem Radzeichen hoch in den Ort hinein und gleich links hinunter zum KP 54. Weiter geradeaus geht es Richtung Glehn (umfahren Sie dabei die eventuelle Baustelle und gleich rechts weiter).

In Glehn geht es an der Kirche vorbei, nach links in einen Kreisverkehr und hier rechts. Im nächsten Kreisel geht es mit dem Radzeichen nach links Richtung KP 60 in Lüttenglehn. Den nächsten KP finden Sie geradeaus, Nähe dem großen Gartenbaubetrieb, mit der Nummer 61. Nun radeln Sie rechts weiter auf die Höhe. Ihr anvisierter KP ist nun die Nummer 65.

Peilen Sie dann als Ziel, den KP 64, die Langen Foundation, an. Hier lohnt sich eine Pause. Die ehemalige Nato-Raketenstation wurde nach Abzug eines belgischen Raketengeschwaders seit 1990 als Übungsgelände der GSG 9 der deutschen Polizei genutzt. 1994 kaufte der Kunstmäzen Karl-Heinrich Müller das Land, 2004 wurde die Langen Foundation eröffnet. Der berühmte japanische Architekt Tadao Ando plante den eigenwilligen Museumsbau. Bevor Sie auf der Höhe mit herrlichem Fernblick links weiter radeln, werfen Sie auch einen Blick auf die Skulpturenhalle des Bildhauers Thomas Schütte.

Ihre weitere Fahrt geht an der Kreuzung Richtung KP 63 und dann 62 weiter, beides in Holzheim. Lassen Sie linkerhand die Deponie liegen und queren Sie die Kreuzung. Nun radeln Sie auf einem wunderschönen Weg lange Zeit bis zum Punkt 41 an der Bauerbahn. Es geht zwar weiter über die L381 Richtung KP 40, verlassen Sie aber an der nächsten Kreuzung den Wegweiser und nehmen den Wirtschaftsweg nach links Richtung Büttgen. Nach einiger Zeit sehen Sie die Braunsmühle und fahren an der Kreuzung nach links auf sie zu. Überqueren Sie die Umgehungsstraße durch den kleinen Tunnel links neben der Mühle und nehmen gleich rechts den Pfad am Gartenbaubetrieb vorbei. Hier ist es etwas ruhiger als auf dem direkten Radweg.

Sie radeln, bis Sie auf KP 42 stoßen. An der nächsten Entscheidungsstelle, dem KP 43, geht es nun weg von der L 381, an der Anlage Tespo vorbei. Immer weiter geradeaus nach dem Überqueren der L 361 erreichen Sie bald Kleinenbroich an der Glehner Straße. Rechts, und weiter links geht es entlang der Straße wieder zu Ihrem Ausgangspunkt, dem KP 52.

