Korschenbroicher Feuerwehr und DRK brachten Hilfsgüter : Mit sieben Transportern voller Sachspenden nach Ahrweiler

Die Freiwillige Feuerwehr und der DRK-Ortsverband Korschenbroich transportierten die Sachspenden nach Ahrweiler. Foto: privat

KORSCHENBROICH Die Spendenaktion in Kleinenbroich in dieser Woche war überwältigend. Mit sieben Transportern brachten die Freiwillige Feuerwehr sowie der Ortsverband vom Deutschen Roten Kreuz in Korschenbroich die Sachspenden nach Ahrweiler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit sieben Transportern inklusive Anhängern machte sich die Freiwillige Feuerwehr Korschenbroich gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Ortsverband Korschenbroich am Donnerstag auf den Weg ins rheinland-pfälzische Ahrweiler. Dort wurden die in Kleinenbroich gesammelten Sachspenden sowie drei Großspenden übergeben.

„Seit Tagen standen wir mit den Kameraden in den Katastrophengebieten im engen Austausch und konnten so eine sinnvolle Spendenzuführung organisieren“, sagt Frank Baum, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr. „Die überwältigend vielen Sachspenden haben wir mit Hilfe vieler ehrenamtlicher Kräfte und ortsansässiger Firmen bedarfsgerecht sortiert und zusammengestellt“, ergänzt Karin Scheffler vom DRK-Vorstand in Korschenbroich.

Außerdem waren zwei Großspenden mit an Bord: Die Firma S-Gard steuerte hochwertige Schutzkleidung für die Feuerwehr vor Ort bei, die Mars GmbH beteiligte sich mit einer umfangreichen Lebensmittelspende und eine Privatperson spendete über das Rote Kreuz Meerbusch Getränke im Wert von 2000 Euro, teilte die Stadt mit.

In der Dreifachsporthalle an der Von-Stauffenberg-Straße war in dieser Woche kurzfristig eine Abgabestelle für Nahrung, Hygieneartikel, Decken und Kissen sowie Babykleidung eingerichtet worden. Das Lager füllte sich schnell, so dass am zweiten Abgabetag nur noch Lebensmittel und Getränke angenommen werden konnten.