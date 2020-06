Nachrüstung am Bahnhof : Zweiter Ticketautomat für Kleinenbroich

Ticketautomat und Entwerter am Bahnhof in Korschenbroich. Dort und in Kleinenbroich gibt es sie derzeit nur in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Foto: Bauch, Jana (jaba) und Krebs, An

Kleinenbroich/Korschenbroich Zugreisen nach Düsseldorf sollen künftig wieder einfacher werden. Am Bahnhof in Kleinenbroich soll ein zweiter Ticketautomat aufgestellt werden. In Korschenbroich bleibt die Situation für Fahrgäste Richtung Düsseldorf indes unbefriedigend.

Für viele Kleinenbroicher und Korschenbroicher Bahnfahrer ist es ein Ärgernis. Seitdem die Firma Transdev die Ausschreibung für den Ticketverkauf an der S-Bahn-Linie 8 gewonnen hat, stehen die neuen Automaten jeweils nur noch in Fahrtrichtung Mönchengladbach (wir berichteten). Und nicht nur Automaten fehlen in Fahrtrichtung Düsseldorf, auch Ticketentwerter, wie Adelheid Bommassar im Gespräch mit unserer Redaktion beklagt.

„Ich hatte mir extra vorher ein Ticket gekauft und war einige Minuten früher am Bahnhof“, sagt Bommassar. Doch statt gemütlich auf den Zug zu warten, musste sie erstmal auf die andere Bahnsteigseite laufen, um ihr Ticket zu entwerten. Einmal hin und zurück. In Kleinenbroich keine kurze Strecke. Gerade für ältere Menschen. „Das kann doch wohl nicht wahr sein“, sagt Bommassar. „Irgendwann müssen wir noch nach Büttgen fahren, um unsere Fahrkarten zu entwerten.“

Ähnliches beklagt auch Rolf Ewald. Er kam „auf den letzten Drücker“ am Bahnhof in Korschenbroich an und wollte nach Düsseldorf reisen. Die Fahrkarte war gekauft, doch der fehlende Entwerter bremste ihn aus. Den gibt es auch dort nur in Fahrtrichtung Mönchengladbach. „Auch wenn die meisten Fahrgäste nach Düsseldorf fahren“, wie Ewald bemerkt.