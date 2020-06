Pfarrkirche in Kleinenbroich wird saniert : St. Dionysius soll in neuem Glanz erstrahlen

Korschenbroich Die Kleinenbroicher Pfarrkirche erhält 2021 die lang ersehnte Innensanierung. Pünktlich zur Kirchweihe vor 150 Jahren soll alles fertig sein. Die Gottesdienste werden in der Sanierungsphase ins Dionysiushaus verlegt.

Die Kirche Der Grundstein für die Kleinenbroicher Pfarrkirche St. Dionysius wurde am 14. Mai 1868 gelegt. 1870 wurde der erste Gottesdienst gefeiert, am 23. Juli 1872 wurde die Kirche feierlich eingeweiht.

Ändern soll sich nach Möglichkeit jedoch die Farbgebung in St. Dionysius. Das „Kreuzwippengewölbe“ an der Decke schätzt Goldmann zwar für seine besondere Form. Nicht aber für seine Farbgebung. „Die Farben sind zu grell“, sagt er. Um die richtige Bemalung unter den Lichteinflüssen in der Kirche zu finden, soll die neue Farbgebung zunächst in einem der Seitenschiffe getestet werden.

Bis in der Adventszeit 2021 wieder Gottesdienste in St. Dionysius stattfinden können, müssen die Gläubigen im kommenden Jahr erst einmal ins Dionysiushaus umziehen. Die Kirche wird durchgängig für den Gottesdienstbetrieb geschlossen sein. Das habe laut Zimmermann auch während des Heizungsneubaus gut funktioniert. Für Hochzeiten, Beerdigungen und Kommunionsfeiern müssen die Kleinenbroicher in die anderen Kirchen der GdG umziehen. In der Übergangszeit wird sicherlich auch der Gedanke daran helfen, den „ideelen Mittelpunkt Kleinenbroichs“, wie Zimmermann die Kirche nennt, danach endlich in neuem Glanz sehen zu können.