Korschenbroicher helfen im Hochwassergebiet : Feuerwehr spendet Fahrzeug für Kollegen in Dernau

Feuerwehr spendet Fahrzeug für Kollegen in Dernau

Korschenbroich Auch die Feuerwehr in Dernau im Landkreis Ahrweiler ist von der Flutkatastrophe nicht verschont geblieben. Das Fahrzeug aus Korschenbroich ist dort bereits im Einsatz.

Damit die Feuerwehr in Dernau im Landkreis Ahrweiler nach der Flutkatastrophe einsatzfähig bleibt, hat die Korschenbroicher Feuerwehr ein Löschgruppenfahrzeug gespendet. Die Schlüsselübergabe sei bereits erfolgt, teilte die Stadt mit.

Rund um den Spendentransport aus Korschenbroich in der vergangenen Woche und im Zuge der intensiven Kontakte zur Feuerwehr im Landkreis Ahrweiler war die Idee entstanden, das Fahrzeug zu spenden. „Es kann dort wertvolle Dienste leisten. Denn auch die Feuerwehr blieb von der Flutkatastrophe nicht verschont“, so Feuerwehr-Chef Frank Baum. „Das Löschgruppenfahrzeug können die Kameraden jetzt gut gebrauchen. Es trägt zur weiteren Einsatzfähigkeit der Wehr bei.“ Korschenbroichs Erster Beigeordneter Thomas Dückers hatte die Spende mit den Ratsfraktionen abgestimmt und schnell grünes Licht erhalten. „Die Kameraden in Dernau haben sich riesig gefreut“, sagte Baum nach der Schlüsselübergabe.