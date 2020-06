In Kleinenbroich : König wirbt mit Mega-Foto für Schützenfest 2021

In Kleinenbroich

Der Kleinenbroicher Schützenkönig Micki Hohmann setzt nach dem ausgefallenen Schützenfest seine ganze Hoffnung auf 2021. Damit alle im Dorf das mitbekommen, hat er auf dem Dach seines Hauses ein großflächiges Foto des Hofstaates angebracht. Am Wochenende gab es eine Reihe von Mutmachersignalen der St. Sebastianus Bruderschaft und ihres Präsidenten Hans-Bert Heimanns. König und Vorstand legten am Ehrenmal einen Kranz nieder. Der Schützengottesdienst wurde per Livestream übertragen. Das Bundesschützenmusikkorps Kleinenbroich spielte auf dem Kirchplatz. Für Gesprächsstoff sorgte aber vor allem das Foto auf dem Königshaus.