Fußball : TuS 07 Kranenburg wieder vorne

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga B 1 Kleve-Geldern: BV DJK Kellen mit 3:1-Auswärtssieg.

TuS Kranenburg - SV Rindern II 3:1 (3:0). Das Bäumchen-Wechsel-Spiel an der Tabellenspitze geht weiter. Mit diesem Heimsieg übernahm der TuS wieder die Führung. Innerhalb von acht Minuten schossen Maik van Teeffelen per Doppelpack, davon einen Elfer im Nachschuss sowie René Timmer eine komfortable Führung heraus. Kurz nach Wiederbeginn verkürzte Daniel Timmer mit einem Sonntagsschuss für die Gäste. „Das war ein spannendes Match,und wir spielten in Hälfte eins wie im Rausch. Nach dem 1:3 wurden wir ein wenig unsicherer, doch der Sieg ist verdient“, so TuS-Coach Dragan Vasovic.

SG Keeken/Schanz - Alemannia Pfalzdorf II 11.0 (4:0). Sage und schreibe elf Ostereier legte die SG den Alemannen ins Nest. Finn Schmidthausen (4), Niklas Adomeit (4), Frederik Reymer, Philip Diedenhoven und Jens Kuppen waren erfolgreich. „Das Ergebnis spricht für sich, aber ich hatte es mit schwerer vorgestellt. Wir waren sehr effektiv, und unser Gast hatte nur eine Chance“, sagte SG-Coach Stefan Stang hochzufrieden.

Concordia Goch II - SV Schottheide-Frasselt 1:3 (0:0). Trotz des torlosen Pausenstandes fuhren die Gäste einen verdienten Dreier ein. Auf Vorlage von Marcel Vingerhoet sorgte SV-Trainer Hikmet Eroglu für die Führung, die von Niklas Peters ausgeglichen wurde. Vingerhoet stellte auf 1:2, ehe erneut Eroglu per Kopf den Schlussakkord setzte. „Wir haben es ohne fünf Stammspieler auf staubiger Asche gut gemacht“, meinte Eroglu.

SSV Reichswalde - Rheinwacht Erfgen 2:2 (0:0). „Wir hätten schon zur Halbzeit 3:0 führen können, wenn Henrik Schümmer nicht mit drei Aluminiumtreffern Pech gehabt hätte. Ich hätte gerne den Dreier mitgenommen“, sagte Erfgens Trainer Norman Lousée. Der Ex-Erfgener Kevin Adomeit erzielte per direkten Freistoß die SSV-Führung, doch auf Vorlage seines Bruders Philip glich Henrik Schümmer aus. Nach erneuter Vorlage von Philip Schümmer brachte Luc Buil per Kopf die Gäste in Front, aber in Folge eines Abwehrfehlers gelang Lars Esser der Ausgleich für die Platzherren.

SGE Bedburg-Hau III - BV DJK Kellen 1:3 (0:1). Einen eminent wichtigen Auswärtssieg fuhren die Vereinigten ein. Kevin Wanders markierte die BV-Führung, die Daniel Moß nach dem Seitenwechsel egalisierte. In einer hektischen zweiten Hälfte, in der Oleg Dederer (SGE) und Jonathan Süß (BV) die Gelb-Rote Karte sahen, trafen Sascha Timmermann und Guido Rennhack zum Endergebnis. Die SGE hatte einige Chancen zum Ausgleich vergeben. „Nach dem 1:2 war der Drops gelutscht“, so SGE-Coach Björn Mende. „Der Sieg war lebenswichtig, wir hatten mehr Willen, und unsere Moral hat gestimmt. Wir haben das Remis gegen Kranenburg vergoldet“, so BV-Trainer André Hoedemaker zufrieden und glücklich zugleich.

Die Partie SV Asperden gegen SV Nütterden wurde wegen Unbespielbarkeit des Ascheplatzes abgesagt.

Am Ostermontag stehen jeweils um 15 Uhr folgende Spiele an:

SV Asperden - SV Bedburg-Hau,