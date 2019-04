Fußball : Auf dem Boden der Tatsachen

Kleve-Rindern Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SV Rindern - RSV Praest 0:6 (0:0).

Beide Mannschaften legten zu Beginn ein hohes Tempo vor. Während Julian Medrow und Daniel Beine erste Annäherungsversuche verzeichnen konnten, hatte Doos für Praest die erste dicke Gelegenheit des Spiels auf dem Fuß. Frei vor Keeper Mareno Floris scheiterte er jedoch an einer Parade des Torhüters (23. Minute). Noch vor der Pause prüfte Beine per Freistoß Gästetorwart Dennis Döring, der 30 Sekunden später den nächsten Beine-Schuss per Fußabwehr parierte, sodass es torlos in die Pause ging.