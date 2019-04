Jahreshauptversammlung : Nütterden stolz auf Jugendarbeit

Kranenburg-Nütterden Jahreshauptversammlung SV Nütterden. Der Verein hat 500 Mitglieder.

Im Seniorenbereich nimmt der SVN nach wie vor mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb teil. Die 1. Mannschaft zeigte sich nach einer enttäuschenden Saison 2018/19 in der laufenden Saison deutlich verbessert. So konnte frühzeitig die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga B gesichert werden. Dennoch wird das Rennen um die Meisterschaft bis zum Schluss spannend bleiben. Nicht mehr spannend ist die Trainerfrage, denn auch in der kommenden Saison wird das Trainerduo Joachim Böhmer und Stephan Ruffen die Geschicke der 1. Mannschaft leiten. Die 2. Mannschaft musste immer wieder personelle Rückschläge verkraften, so dass beschlossen wurde, zur Rückrunde nur noch als 9er Mannschaft anzutreten. In der kommenden Spielzeit will man wieder regulär am Ligabetrieb teilnehmen. Viel Hoffnung verbindet man hier mit dem neuen Trainer Sascha Westerhoff, der ab der kommenden Spielzeit die Mannschaft übernimmt.