Fußball : Schlusslicht Rindern: Klassenerhalt sichern

Kleve-Rindern Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SV Rindern - RSV Praest (heute, 20 Uhr).

Sieben Spiele stehen für den SV Rindern noch auf dem Programm. Sieben Begegnungen, in denen sich das Team von Coach Joris Ernst den Klassenerhalt sichern will. Den Auftakt in die entscheidende Phase der Saison stellt heute um 20 Uhr zuhause die Partie gegen den RSV Praest dar.

Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften noch mit einem 1:1 voneinander getrennt. In einem Spiel, „dass wir durchaus hätten gewinnen können“, wie Ernst zurückblickt, hatte Kosovar Demiri die Zebras in Führung gebracht. Den Ausgleich erzielte damals Praests Dennis Thyssen per Strafstoß. Demiri ist jetzt neben Daniel Cortez, Daniel Beine und Fabian Hildebrandt einer von gleich vier Spielern, die gegen Praest nach einer abgesessenen Sperre wieder zur Verfügung stehen. „Wir haben die letzten beiden Wochen gut überstanden“, zeigt sich Ernst erleichtert. Da die Klever Reserve und Kevelaer beide nicht gewinnen konnten, vergrößerte sich der Abstand der zuletzt spielfreien Zebras nicht wesentlich. Am Wochenende zuvor holte bereits die „Notelf“ der Rinderner nach einer hervorragenden Leistung einen Punkt gegen Broekhuysen. „Zuhause wollen wir mit den Zuschauern im Rücken jetzt weiter punkten“, sagt Ernst: „Die Mannschaft ist nochmal zusammengerückt und wir setzen alles daran, unsere gute Form aufrechtzuerhalten und den Klassenerhalt zu schaffen.“