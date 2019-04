Leichtathletik : Leichtathleten mit neuer Führung

Uedem Staffelstabübergabe im Abteilungsvorstand des Uedemer SV.

(RP) Die Leichtathletikabteilung des Uedemer SV zeichnet sich durch eine enorme Kontinuität in der Abteilungsleitung aus. Im Jahr des 100-jährigen Jubiläums des Uedemer SV in diesem Jahr schauen auch die Leichtathleten auf 100 Jahre Tradition zurück. Das erste Sportfest in Uedem ist für das Jahr 1920 beurkundet. Die Geschichte der Leichtathletikabteilung ist dabei eng mit dem Fußball des Uedemer SV verknüpft, der 1919 aus der DJK Uedem hervorging. Schon in der DJK lebten die Ziele der Leichtathletik. Die Sportler maßen sich nicht nur im Spiel, sondern verglichen ihr Können auch im Laufen, Springen und Werfen. Der erste Wettkampf wurde ein Jahr später, am 25. Juli 1920, auf dem Sportplatz in der Sandheide durchgeführt.