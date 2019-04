Fußball : Alemannia Pfalzdorf verliert an Boden

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern: Im Spitzenspiel setzte sich die Straelener Reserve am Gocher Berg nach 90 Minuten mit 3:1 durch.

SV Union Wetten – SV Grün-Weiß Vernum 1:4 (0:2). Gegen die Grün-Weißen verlor Union deutlich mit 1:4. Johannes Terhorst (30.) und Christoph Dickmans (40.) machten den Anfang und brachten die Gäste verdient in Führung. In der zweiten Hälfte konnte David Hundertmarck (74.) den Anschlusstreffer erzielen. Philipp Stutzinger (79.) und erneut Terhorst per Elfmeter (86.) sorgten dann für die Entscheidung. Zudem musste der Unioner Hendrik van Bebber eine Gelb-Rote Karte einstecken (85.). „Vernum geht in der ersten Halbzeit verdient in Führung und gewinnt im Großen und Ganzen auch verdient”, so Union-Coach Marcel Lemmen. „In der zweiten Hälfte haben wir besser agiert und mit einer guten Leistung und der richtigen Einstellung eine deutliche Formverbesserung gezeigt”, freute sich Vernums Trainer Sascha Heigl.

Alemannia Pfalzdorf – SV Straelen II 1:3 (0:1). Das erwartete Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten aus Pfalzdorf und dem Zweiten aus Straelen hielt, was der Tabellenstand versprach. In einem sehr guten A-Liga-Spiel, in dem Schiedsrichter Dennis van Baal souverän agierte, setzten sich die Gäste aufgrund ihrer individuellen Klasse gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber am Ende mit 3:1 durch. Die Gäste hatten ein deutliches Chancenplus in Durchgang eins und kombinierten sehenswert. Pfalzdorf stand kompakt und kam durch schnelles Umschaltspiel jedoch nur bis zum gegnerischen Strafraum. In Minute 41 traf Sevenic sehenswert zum 0:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber die Initiative und kamen durch Martin Koenen zum verdienten Ausgleich. Straelen wirkte verunsichert, die nun mutig nach vorne spielenden Alemannen übernahmen das Geschehen. In die Drangphase fiel dann das 1:2, erneut durch Sevenic (67.). In der Folge vergab Martin Koenen den möglichen Ausgleich, was der Gast routiniert mit der Vorentscheidung zum 1:3 durch Julian Suaterna bestrafte. „Aufgrund des Chancenplus gegen einen guten Gegner geht der Sieg unter dem Strich in Ordnung“, analysierte Straelens Trainer Friedhelm Baumann. Sein Gegenüber Thomas Erkens sah es etwas anders. „Ich denke aufgrund unserer zweiten Halbzeit wäre ein Remis gerecht gewesen.“