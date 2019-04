Fußball : FC-Reserve verzweifelt an Torwart

FC-Reserve verzweifelt an Torwart

Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: 1. FC Kleve II – TSV Wachtendonk-Wankum 1:3 (0:1). Für die Reserve des 1. FC Kleve wird die Luft im Kampf um den Bezirksliga-Klassenerhalt immer dünner. In der Partie am Gründonnerstagabend gegen TSV Wachtendonk-Wankum verloren die Rot-Blauen am Ende verdient mit 1:3. „Wir haben heute über die gesamte 90 Minuten nicht unser Niveau abrufen können“, bilanzierte Trainer Lukas Nakielski.