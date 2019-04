Goch : Bezirksliga: Bittere Niederlage für Viktoria Goch

Goch Fußball-Bezirksliga: FC Aldekerk - Viktoria Goch 2:1 (0:0).Angesichts des außergewöhnlichen Siegeszuges des FC Aldekerk fiel der 2:1-Sieg der Südkreisler über die mit Personalproblemen angereiste Gocher Viktoria nicht unbedingt in die Kategorie Überraschung, war aber aufgrund der tatsächlichen Kräfteverhältnisse auf dem Platz und seiner Entstehungsgeschichte für die Weberstädter mehr als unglücklich.

Nach dem Wechsel tauchte Aldekerk kaum noch vor dem Viktoria-Gehäuse auf. Die drängenden Gocher gingen nach einer Stunde verdient in Führung, als Alt eine Flanke von Björn Gatermann per Kopf verwertete. Obwohl wie schon so oft ein möglicher höherer Vorsprung verpasst wurde, schien das 0:1 ungefährdet bis zur Schlüsselsituation zehn Minuten später. Als Jordi Barbara per Grätsche klärte, kam dessen Gegenspieler im Strafraum zu Fall. Der Unparteiische sah hierin ein Foul und entschied auf Strafstoß, der das 1:1 durch Tammo Rühling nach sich zog (71.). „Ein saubereres Tackling kann es gar nicht geben“, ärgerte sich Kilkens. Und der Gocher Coach sollte noch mehr Grund zum Ärgern bekommen. Während seine Schützlinge ihre Chancen nicht nutzten, glänzte Aldekerk mit Effektivität: Einen Stellungsfehler nach abgewehrtem eigenem Eckball bezahlten die Gocher noch teuer. Jimmy Altgen machte sich im Alleingang zum 2:1-Siegtreffer auf den Weg (89.).