Platz drei bei Halleschen Werfertagen  Jule Gipmann macht ersten Schritt zur Europameisterschaft

„Wir liegen voll im Soll. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung von Jule“, sagte ihr Trainer Axel Borgers. Die Athletin bestreitet ihren nächsten Wettkampf jetzt am Freitag, 2. Juni, beim Werfercup in Schönebeck (Sachsen-Anhalt). Am ersten Juli-Wochenende wird sich dann bei der Deutschen U-23-Meisterschaft in Göttingen entscheiden, ob sich Jule Gipmann den Traum vom ersten Start bei internationalen Titelkämpfen erfüllen kann. Wenn sie bei der DM einen der ersten beiden Plätze belegen und dabei die EM-Norm erneut überbieten sollte, dann hat Gipmann das Ticket zur Europameisterschaft in Finnland gelöst.