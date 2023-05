Marcel Zalewski hört auf Bezirksliga-Absteiger TSV Weeze auf Trainersuche

Der TSV Weeze muss den Neuaufbau in der Fußball-Kreisliga A mit einem neuen Trainer in Angriff nehmen. Marcel Zalewski, der die Mannschaft in der Winterpause in einer fast schon aussichtslosen Situation übernommen hatte, wird sich ab der kommenden Saison wieder auf seine Aufgabe als Co-Trainer des Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter konzentrieren. Das letzte Bezirksliga-Heimspiel unter seiner Regie hatte sich Zalewski ganz anders vorgestellt. Nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit äußerst schwachen Vorstellung musste sich der Absteiger aus Weeze mit 0:5 (0:0) gegen den 1. FC Kleve II geschlagen geben.