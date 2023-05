Fußball-Oberliga 1. FC Kleve verspielt Sieg gegen direkten Konkurrenten

Die Gastgeber starteten vor 250 Zuschauern in der Eroglu-Arena engagiert in die Partie. Hasan Akcakaya (15.) hatte es aus der Distanz versucht. Besser machte es Fabio Forster in der 27. Minute: Nach einer Ecke schob der Kapitän aus wenigen Metern Entfernung ein. Akcakaya (36.) hatte wenig später das 2:0 auf dem Fuß. So führten die Klever zur Pause verdient. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Niklas Klein-Wiele (49.) nach einem Freistoß. Allerdings war der TSV Meerbusch vor allem in schnellen Umschaltsituationen durchaus gefährlich, Leonard Bajraktari (57.) hätte für den Anschlusstreffer sorgen können.