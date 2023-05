Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Der SV Sevelen ist zurück in der Bezirksliga

Der SV Sevelen hat es geschafft. Er ist zurück in der Fußball-Bezirksliga. Nach fünf Jahren in der Kreisliga A Kleve/Geldern machte die Mannschaft von Trainer Micky Foehde am Mittwochabend mit einem 4:2 (3:1)-Heimsieg in der vorgezogenen Partie des vorletzten Spieltags gegen den SV Walbeck den Aufstieg perfekt. Entsprechend groß war der Jubel der meisten der knapp 300 Zuschauer am Koetherdyck, als der Unparteiische die Begegnung um kurz vor 22 Uhr abpfiff. Micky Foehde, der Tränen in den Augen hatte, und Co-Trainer Heiko Kuhlmann betrachteten mit einigem Abstand, wie sich ihre Spieler die T-Shirts mit dem Aufdruck „Aufstieg Bezirksliga“ überstreiften und von den Fans feiern ließen. Es war der Beginn einer langen Nacht.