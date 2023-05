Fußball-Oberliga Der 1. FC Kleve hat das Ziel fast erreicht

Die Hoffnung ist beim 1. FC Kleve jetzt groß, den Klassenerhalt am Sonntag in der Partie beim Regionalliga-Absteiger VfB Homberg, die um 15 Uhr angepfiffen wird, endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Der VfB rückte am Sonntag durch einen 4:2-Erfolg beim Drittletzten TuRU Düsseldorf, der als Absteiger feststeht, bis auf einen Punkt ans rettende Ufer heran. Die Mannschaft war in der Partie lange in Überzahl, weil TuRU-Akteur Maxwell Bimpek, der in der vergangenen Saison noch für den 1. FC Kleve am Ball, in der 35. Minute die Rote Karte gesehen hatte. „In Homberg wartet wieder eine große Herausforderung“, sagte Akpinar. Das Hinspiel hat sein Team mit 3:1 gewonnen.