Pläne in Goch Baufirma realisiert am Ostring Gebäudekomplex mit Restaurant

Jede Menge Wohnbau wird nicht nur auf dem früheren Kasernengelände Neu-See-Land, sondern auch in dessen unmittelbarer Nähe realisiert. Zwischen der Pfalzdorfer Straße und der Bahnlinie sind schon eine Reihe größerer Komplexe gebaut worden oder derzeit im Bau. Ein besonders großes Objekt entsteht an der Verlängerung des Ostrings. Und es ist offensichtlich, dass dort anders als in der Nachbarschaft nicht nur Wohnungen vorgesehen sind. Größere Geschosshöhen, überhohe Fenster und Säulen im Inneren weisen darauf hin, dass dort etwas Besonderes im Werden ist.