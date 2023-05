Fußball-Bezirksliga SV Budberg bejubelt nach Sieg gegen SV Rindern die Meisterschaft

Das Titelrennen in der Gruppe vier der Fußball-Bezirksliga, das über Monate an Spannung nicht zu überbieten war, ist vor dem letzten Spieltag der Saison entschieden. Der SV Budberg nutzte am Sonntag seinen ersten Matchball und machte mit einem 3:1 (2:1) in der Heimpartie gegen den SV Rindern die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga perfekt. „Glückwunsch an den SV Budberg. Er hat den Titel verdient, weil er über die Saison gesehen den längsten Atem gehabt hat. Es ist aber schade, dass der GSV Moers und wir, die ebenfalls eine sehr gute Saison gespielt haben, nicht wenigstens in der Relegation die Chance haben, den Aufstieg auch noch zu schaffen“, sagte Daniel Beine, Trainer von Viktoria Goch.