Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen setzt seine Erfolgsserie fort

So musste Jule Dallmann dafür sorgen, dass der Chancenwucher ihrer Mannschaft nicht bestraft wurde. Die Mittelfeldspielerin erzielte in der 21. Minute das 1:0 für den Gastgeber, der in Hälfte eins durch Julia Hülsken und Sophie Schneider gute Möglichkeiten besaß, mit einem deutlicheren Vorsprung in die Kabine zu gehen. Auch nach dem Wechsel machte der VfR zu wenig aus seinen Chancen, was bestraft wurde. Sarah Jabbes (70.) glich für Fortuna Köln aus. Doch Jule Dallmann gelang nur zehn Minuten später mit einem, so Sandro Scuderi, „Traumtor“ der Siegtreffer für den VfR. „Der Sieg geht absolut in Ordnung. Meine Mannschaft hat sich auch durch den Gegentreffer nicht vom Erfolgsweg abbringen lassen“, sagte Scuderi.