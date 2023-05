Die Würfel sind gefallen Uedemer SV feiert Bezirksliga-Rückkehr, Union Wetten steigt ab

BV Sturm Wissel – TSV Weeze II 0:1 (0:0). Im Spiel der beiden chancenlosen Mannschaften der Liga machte Martin Hönnekes in der 81. Minute mit seinem Treffer den zweiten Saisonsieg der Weezer Reserve perfekt. Nur eine Minute später sah der Weezer Ron Koenen wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Damit nicht genug: Der in einigen Situationen etwas unsicher wirkende Unparteiische zeigte dem Wisseler Trainer Stefan Stang in der 88. Minute ebenfalls Rot. „Wir waren das bessere Team, sind aber klar benachteiligt worden. Auf der anderen Seite haben wir wie so oft in dieser Saison unsere Chancen nicht genutzt und bei Standards in der Defensive nicht gut ausgesehen“, so Stang nach dem Spiel.