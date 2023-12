Sturmtief Zoltan bringt viel Regen Erneutes Rhein-Hochwasser zwischen Weihnachten und Neujahr?

Das letzte Hochwasser verlief glimpflich, am vergangenen Wochenende wurden die Scheitelpunkte an mehreren Messständen in Nordrhein-Westfalen erreicht, seitdem fallen die Pegel. Doch Sturmtief Zoltan zieht über Deutschland und bringt neben stürmischen Winden auch neuen Regen mit sich. An Elbe, Weser und Ems werden schwere Sturmfluten erwartet, auch der Wupperverband erwartet hohe Pegel über die Weihnachtsfeiertage. In Essen und Duisburg blieben am Donnerstag vorsorglich die Weihnachtsmärkte geschlossen. In NRW wappnen sich erste Städte gegen erneut steigende Pegel.