Tennis im Kreis Kleve TC Reichswalde hat keine Sorgen mehr

Bei den Damen 40 des TC Rotweiss Emmerich kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die Saison in der Zweiten Verbandsliga für die Mannschaft eigentlich schon gelaufen war, ehe sie so richtig begonnen hatte. Die 2:7-Niederlage im Auftakt-Spiel beim TC Eigen Bottrop, bei der das Team gleich vier Partien erst im Match-Tiebreak abgegeben hatte, dürfte bereits die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft bedeutet haben. „Schade, ich würde diese Partie gerne noch einmal spielen, wo wir aktuell so gut in Form sind“, sagte die Emmericher Kapitänin Katja Meenen.