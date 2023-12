500 Zuschauer in Erkelenz Viel los beim ersten Weihnachts-Mitsingen

„Weihnachtsfee“ Claudia Jansen wirbelte, wie gewohnt, durch die Stadthalle. Kulturmanager Sascha Dücker wusste gar nicht, wo er überall sein sollte. Beim ersten Weihnachts(mit)singen der Kultur GmbH in der Erkelenzer Stadthalle ging es bunt, stimmungsvoll und ereignisreich vor und hinter den Kulissen zu. Mit mehr als 500 verkauften Eintrittskarten freuten sich die beiden Macher der Kultur in Erkelenz über eine volle Stadthalle und eine erwartungsfrohe Schar von Kindern, Eltern und Großeltern, die alle teilhaben wollten am ersten großen Erkelenzer Weihnachts-Mitsingen.