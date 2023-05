Fußball-Oberliga Das Zittern geht für den 1. FC Kleve weiter

Der 1. FC Kleve ist zwei Spieltage vor Saisonschluss immer noch nicht am Ziel. Das Zittern um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga geht weiter. Die Mannschaft hätte am Sonntag den Verbleib in der Liga perfekt machen können, wenn sie beim Regionalliga-Absteiger VfB Homberg wenigstens ein Unentschieden erreicht hätte. Doch es gab nach einem uninspirierten Auftritt eine deutliche 0:4 (0:2)-Niederlage für das Team von Trainer Umut Akpinar. Dabei hätte es für den 1. FC Kleve sogar noch schlimmer kommen können. Denn der Kontrahent vergab gerade in der Schlussphase noch einige gute Möglichkeiten. Der VfB hat nach dem Erfolg die Abstiegsplätze verlassen und damit weiter die Chance, den freien Fall von der Regional- in die Landesliga zu verhindern.