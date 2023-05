Fußball-Niederrheinpokal der Frauen Der VfR Warbeyen ist ein stolzer Verlierer

Die Enttäuschung war im ersten Moment groß, nachdem die Mission Titelverteidigung gescheitert war. Der VfR Warbeyen hat am Donnerstag vor 600 Zuschauern in der Klever Eroglu-Arena das Finale des Fußball-Niederrheinpokals der Frauen gegen den Regionalliga-Kontrahenten Borussia Bocholt mit 1:4 (1:2) verloren. Der Traum vom erneuten Einzug in den DFB-Pokal, in dem es in Runde eins vor einigen Monaten an gleicher Stelle eine 1:2-Niederlage gegen Zweitliga-Absteiger Bocholt gegeben hat, ist geplatzt. Doch Spielerinnen und Verantwortliche des VfR schoben nicht allzu lange Frust.