Fußball-Oberliga : Amine Feldaoui wechselt zum 1. FC Kleve

Amine Feldaoui ist der fünfte Neuzugang des 1. FC. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Verein hat den Angreifer, der zuletzt für die SG Unterrath in der Landesliga gespielt hat, verpflichtet. Eine Verstärkung für die Defensive wird noch gesucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat den fünften Neuzugang für die Saison 2022/2023 verpflichtet. Der 20-jährige Amine Feldaoui hat am Dienstag einen Vertrag bei den Rot-Blauen unterzeichnet. In den vergangenen drei Wochen trat der Angreifer als Testspieler in Erscheinung. „Wir hatten uns bewusst dafür entschieden, Amine über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Er hat zuletzt ein sehr gutes Bild hinterlassen, er macht einen ehrgeizigen Eindruck. Wir sind sehr froh, dass sich der Junge für uns entschieden hat“, sagt Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve.

Der Youngster kickte zuletzt in den Testpartien gegen Fichte Lintfort sowie gegen die U-19-Mannschaft von Schalke 04 mit – und sorgte an der Seite von Routinier Danny Rankl für Torgefahr. Der beidfüßige Deutsch-Marokkaner spielte in der vergangenen Saison für die SG Unterrath in der Landesliga. Ihm gelangen fünf Treffer und sechs Assists für den Düsseldorfer Verein.

„Amine Feldaoui ist ein junger Spieler, der drauf und dran ist, bei den Senioren Fuß zu fassen. Er gibt uns eine weitere Alternative im Offensivbereich und hat noch viel Potenzial. Natürlich muss er sich noch an unsere Spielart gewöhnen. Amine verfügt aber bereits jetzt über eine gute Technik, über Schnelligkeit und Drang zum Tor“, sagt Akpinar. Amine Feldaoui kann auf den offensiven Außenbahnen und im Angriffszentrum eingesetzt werden. Ausgebildet wurde er als Jugendlicher bei der SG Unterrath, dem SC Kapellen-Erft und beim SV Wersten.

Beim 1. FC Kleve soll der 20-Jährige den Abgang von Younes Mouadden vergessen machen, der zum Ligakonkurrenten KFC Uerdingen gewechselt ist. Der Klub hätte gerne mit dem Angreifer verlängert, Younes Mouadden hatte Anfang des Jahres auch bereits seine Zusage für die nächste Spielzeit gegeben. Der Deutsch-Marokkaner hatte in der vergangenen Saison sieben Mal für den Oberligisten getroffen. Doch mit dem Interesse des KFC Uerdingen folgte ein Umdenken. Mouadden teilte dem 1. FC Kleve überraschend mit, innerhalb der Spielklasse wechseln zu wollen. In der Folge wurde der Angreifer wenige Wochen vor dem Saisonende suspendiert, nachdem er im Training Einsatz hatte vermissen lassen. Beim KFC hinterlässt der 21-Jährige bereits Eindruck: In Testpartien traf Younes Mouadden während der Vorbereitung mehrfach.