Frauenfußball : VfR Warbeyen gewinnt ersten Test

Geldern Der Regionalligist zeigt beim 5:0 beim Niederrheinligisten SV Walbeck eine gute Leistung. Neuzugang Ines Ridder erzielt einen Treffer und überzeugt in der Defensive.

Der VfR Warbeyen hat sein erstes Testspiel während der Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Regionalliga der Frauen gewonnen. Er schaffte am Sonntag einen 5:0 (3:0)-Erfolg beim Niederrheinligisten SV Walbeck. VfR-Trainer Sandro Scuderi war mit der Leistung zufrieden, die seine Mannschaft in der schweißtreibenden Partie am Bergsteg gezeigt hatte. „Nachdem wir erst am Mittwoch ins fußballerische Training eingestiegen sind, konnte man merken, dass meine Spielerinnen viel Lust auf den Ball hatten. Das war über die 90 Minuten schon eine gute Vorstellung“, sagte er.