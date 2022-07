Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Nütterden will Platz fünf bestätigen

Joachim Böhmer: „Wir haben uns weiterentwickelt.“ Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Trainer Joachim Böhmer sieht noch viel Potenzial in seinem Team, das in der Breite noch etwas besser als in der vergangenen Saison aufgestellt ist.

Einen beachtlichen fünften Platz belegte der SV Nütterden in der vergangenen Saison in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Schon in der Vorrundengruppe eins konnte das Team von Trainer Joachim Böhmer überzeugen. Am Ende standen 31 Punkte auf dem Konto – mehr Zähler hatte auch der spätere Meister Kevelaerer SV im ersten Teil der Saison nicht geholt. Allerdings konnten die Schwarz-Weißen in der Aufstiegsrunde dann nur noch zwölf Zähler gewinnen. Dennoch zog der Trainer ein positives Saisonfazit. „Es herrscht bei uns eine sehr große Zufriedenheit. Wir haben uns besonders im spielerischen Bereich weiterentwickelt. Das gilt für die Mannschaft insgesamt, aber auch für einzelne Akteure“, sagt Joachim Böhmer. Das soll nun fortgesetzt werden.

Das gute Abschneiden des SV Nütterden ist umso bemerkenswerter, weil er vom Durchschnittsalter her zu den jüngsten Mannschaften der Liga zählte. Böhmer ist davon überzeugt, dass seine Akteure ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben. Es sei natürlich ein Vorteil gewesen, dass die Mannschaft vor einem Jahr von wichtigen Abgängen verschont geblieben sei und sich weiter habe einspielen können. Und dies gilt auch für die in wenigen Tagen beginnende neue Saison. „Wir haben durch die Zugänge etwas mehr Breite in den Kader bekommen. Auf der anderen Seite ist es erfreulich für das Trainerteam, dass wir nur drei Abgänge zu verzeichnen haben und somit eine sehr gute Basis für eine Weiterentwicklung gegeben ist“, sagt der Coach.

Dass eine junge Mannschaft jedoch auch gewissen Leistungsschwankungen im Verlaufe einer Saison unterliegt, hat das Team in der Aufstiegsrunde erfahren müssen. „Wir haben fünf Niederlagen in Folge kassiert, die für uns alle natürlich sehr schmerzlich waren. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft erkannt, dass wir uns alles von Woche zu Woche neu erarbeiten müssen. Insofern sehe ich die Rückschläge in dieser Serie auch als Lerneffekt“, sagt Böhmer.