Kreis Kleve : Die Zahl der Prostituierten steigt

Sexarbeiterinnen im Kreis können sich bei Fragen zum Gesundheitsschutz an das Gesundheitsamt wenden. Zudem gibt es Beratungsstellen in der Region. Foto: dpa/Andreas Arnold

Kreis Kleve 39 Prostituierte waren im vergangenen Jahr offiziell im Kreis Kleve gemeldet, zwei Bordelle haben neu eröffnet. Der überwiegende Teil der Sexarbeiterinnen kommt aus Osteuropa. Kommt es zu Zwangsprostitution?

Von Matthias Grass und Sebastian Latzel

39 Prostituierte waren 2021 als Sexarbeiterinnen im Kreis Kleve angemeldet. Damit stieg die Zahl der Prostituierten im Kreis Kleve um 25,8 Prozent im Vergleich zu 2020, als 31 Prostituierte angemeldet waren. Das sind die neuen Zahlen, die das statistische Landesamt it.nrw jetzt zur Prostitution im Kreis vorlegte. Die Landesstatistiker listen auch auf, wie alt die Sexarbeiter im Kreis Kleve sind: Drei sind zwischen 18 und 21 Jahre alt, 30 zwischen 21 und 45 und sechs älter als 45. Von den Prostituierten im Kreis Kleve haben 15 eine deutsche Staatsangehörigkeit, 24 sind nicht deutsch, so it.nrw. Die meisten kommen aus Osteuropa, bestätigt Ruth Keuken, Sprecherin des Kreises Kleve. Keuken zeigt mit ihrer weiteren Erklärung auch die prekäre Situation der ausländischen Prostituierten auf: „Sie kommen – nach den Erfahrungen des Kreises Kleve – hauptsächlich aus Osteuropa nach Deutschland, arbeiten für drei bis vier Monate in unterschiedlichen Prostitutionsstätten und reisen anschließend wieder zurück in ihr Heimatland. Durch den Kreis Kleve wird lediglich erfasst, in welcher Prostitutionsstätte sie nach eigenen Angaben arbeiten werden.“

Zu den Staatangehörigkeiten der Prostituierten legt it.nrw nur landesweite Zahlen vor, die sich so auch im Kreis Klever widerspiegeln dürften: Demnach hatten die meisten Prostituierten (knapp 40 Prozent) in NRW einen rumänischen Pass, 20,4 Prozent waren deutscher Staatsangehörigkeit. Knapp 13 Prozent der Prostituierten kommen aus Bulgarien, fünf Prozent aus Polen und 3,1 Prozent aus Spanien. Landesweit waren 6662 Personen nach dem Prostituiertengesetz (ProstSchG) angemeldet. 2,1 Prozent mehr, als im Vorjahr. „Die Ergebnisse der Statistik nach dem ProstSchG basieren auf den Angaben der für die Anmeldung zuständigen Behörden. Für Prostituierte besteht seit dem 1. Juli 2017 eine Anmeldepflicht. Zur Zahl nicht angemeldeter Prostituierter liegen keine Angaben vor“, so it.nrw.

Zurück zum Kreis Kleve: Wo die 39 Prostituierten arbeiten, lässt sich nicht festmachen, erklären Polizei und Kreis. Zumal der Ort, an dem eine Person sich als Prostituierte angemeldet hat, nicht auch zugleich der Arbeitsort sein muss. Und für die ausländischen Sexarbeiterinnen gilt in der Regel: „Eine Aufschlüsselung der Wohnsitze der Prostituierten nach Kommunen ist nicht möglich, da diese in der Regel keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben“.

Der hohe Anstieg für den Kreis Kleve relativiere sich beim Blick auf die absoluten Fallzahlen, erklärt Keuken. Aufgrund der geringen Anzahl gemeldeter Personen im Kreis Kleve löse die „normale Fluktuation“ bereits hohe prozentuale Veränderungen aus. Der Anstieg um acht gemeldete Personen im Kreis Kleve könnte seine Ursache darin haben, dass im Jahr 2021 im Kreisgebiet zwei Prostitutionsstätten neu eröffnet worden seien, so Keuken. „Die befinden sich in Emmerich. Es handelt sich dabei um ehemalige Prostitutionsstätten, die unter neuer Leitung neu eröffnet haben“, sagt die Kreissprecherin. Auch sei dem Kreis kein so genannter Straßenstrich bekannt, so Keuken. Das bestätigt auch Jörg Boltersdorf für die Stadt Kleve: „Ein Straßenstrich, wie auch andere Fälle von Prostitution sind hier nicht aktenkundig dokumentiert“, argumentiert der Sprecher für die Stadt Kleve, die Sperrgebiet ist.

Das bedeutet nicht, dass die Polizei zusammen mit dem Kreis Kleve kreisweit regelmäßig „Rotlichtkontrollen“ durchführt, so Polizeisprecherin Manuela Schmickler. Und: „Wenn es Hinweise auf Zwangsprostitution gibt, wird sofort ermittelt“. Hier gebe es auch laufende Ermittlungsverfahren, über die die Polizei aber keine Auskunft gebe: Es seien eben laufende Verfahren, die dann bestenfalls vor Gericht landen und öffentlich verhandelt werden. Dennoch: Rotlichtverstöße bilden im Kreis Kleve keinen Behördenschwerpunkt, dazu sei die Lage im Vergleich zu anderen Landkreisen und Städten vergleichsweise ruhig, zitiert Schmickler das zuständige Kriminalkommissariat. Hier hat it.nrw Vergleichszahlen: Im Kreis Mettmann sind etwa mehr als zehnmal so viele Prostituierte gemeldet, wie im Kreis Kleve: 548. Man habe einen guten Überblick, es gebe regelmäßige Kontrollen und es werde ein Lagebild geführt.