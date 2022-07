DFB-Pokal der Frauen : VfR Warbeyen gibt am 21. August sein Debüt

Der VfR Warbeyen gewann erstmals den Niederrheinpokal – und ist deshalb im DFB-Pokal dabei. Foto: Nils Hendricks

Kleve Der DFB hat die Partien der ersten Hauptrunde zeitgenau angesetzt. VfR startet Vorverkauf für die Partie gegen Zweitliga-Absteiger Borussia Bocholt in einigen Tagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Der Deutsche Fußball-Bund hat jetzt die Partien für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen zeitgenau angesetzt. Demnach erwartet Regionalligist VfR Warbeyen, der sich zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte für den Wettbewerb qualifiziert hat, den Zweitliga-Absteiger und künftigen Ligarivalen Borussia Bocholt am Sonntag, 21. August, um 15 Uhr in der Eroglu-Arena des 1. FC Kleve. Der VfR und der 1. FC sitzen bekanntlich beim Projekt Kämpferherzen, dem Förderzentrum für Frauen- und Mädchenfußball, in einem Boot.

Der VfR Warbeyen hofft, dass die Begegnung vor einigen Zuschauern über die Bühne gehen wird. „Schließlich haben Begegnungen gegen Bocholter Klubs auch einen gewissen Derby-Charakter. Wir haben uns jedenfalls über dieses attraktive Los gefreut“, sagt Sven Rickes, der sich bei den Kämpferherzen um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.

Für drei Spielerinnen des Gastgebers ist es auf jeden Fall auch eine besondere Partie, weil sie für Borussia Bocholt noch bis vor kurzem in der Zweiten Bundesliga aufgelaufen sind. Stürmerin Hanna Hamdi wechselte im Winter zum VfR. Jolina Opladen und Ines Ridder haben sich dem Klub vom Duvenpoll im Sommer angeschlossen.

Bis zum Anpfiff gibt es für den Gastgeber noch eine Menge zu tun. „Die Vorbereitungen für die Partie gegen Borussia Bocholt laufen auf Hochtouren. Wir haben ein Organisationsteam gebildet, um für eine möglichst perfekte Ausrichtung des ersten DFB-Pokalspiels in unserer Stadt zu sorgen“, sagt Sven Rickes. Der VfR Warbeyen will den Vorverkauf für die Partie in der kommenden Woche starten. Vorbestellungen sind allerdings schon per Mail an die Adresse geschaeftsstelle@vfr-warbeyen.de möglich.