Erfolg für Diskuswerferin von Viktoria Goch : Jule Gipmann gewinnt Bronzemedaille

Jule Gipmann möchte jetzt im kommenden Jahr die 60-Meter-Marke knacken. Foto: Wolfgang Birkenstock

Goch Die 20-Jährige belegt bei der Deutschen U-23-Meisterschaft mit 53,13 Metern Platz drei. Sie hat damit alle Ziele erreicht, die sie sich für 2022 gesteckt hat.

Jule Gipmann hat auch das letzte Ziel erreicht, das sie sich für das Jahr 2022 gesteckt hat. Die Diskuswerferin von Viktoria Goch gewann am Samstag bei der Deutschen U-23-Meisterschaft im Wattenscheider Lohrheidestadion eine Medaille. Die 20-Jährige sicherte sich mit einer Weite von 53,13 Metern, die sie in ihrem dritten Versuch erzielte, den dritten Platz. „Ich bin sehr zufrieden, weil ich in diesem Jahr alles geschafft habe, was ich mir vorgenommen hatte. Ich habe meine persönliche Bestleistung gesteigert, war als Achte zum ersten Mal bei der Deutschen Meisterschaft der Frauen im Finale. Und jetzt habe ich bei meinem Saison-Höhepunkt auch noch die erhoffte Medaille geholt“, sagte Jule Gipmann.

Auch ihr Trainer Alex Borgers zieht nach dem letzten Wettkampf seines Schützlings in diesem Jahr ein positives Fazit. „Das war eine sehr erfolgreiche Saison für Jule“, sagte Borgers. Die Gocherin hatte nach dem ersten Versuch, in dem sie 51,80 Meter erzielte, schon auf dem dritten Platz gelegen. Sie war in Runde drei zwischenzeitlich auf Rang fünf zurückgefallen, eroberte sich den Bronzerang dann aber umgehend zurück.

Info Das Resultat des Diskuswurf-Finales Ergebnis 1. Antonia Kinzel (MTG Mannheim) 58,83 Meter, 2. Sandy Uhlig (SV Halle) 54,85, 3. Jule Gipmann (Viktoria Goch) 53,13, 4. Joyce Oguama (TV Wattenscheid) 53,02, 5. Michele Santer (Preußen Berlin) 52,55, 6. Leia Braunagel (SCL Baden-Baden) 50,66, 7. Pia Northoff (TV Wattenscheid) 50,49, 8. Janne Petersen-Feddersen (Bredstedter TSV) 46,03.

Ein Ergebnis, das keine Selbstverständlichkeit war, obwohl Jule Gipmann ein Jahr zuvor bei den Titelkämpfen den zweiten Platz belegt hatte. „Denn die Konkurrenz war diesmal wesentlich stärker als 2021 bei den Titelkämpfen in Koblenz. Von Platz zwei bis sechs war alles drin“, sagte Borgers. Den Sieg sicherte sich die favorisierte Titelverteidigerin Antonia Kinzel (Mannheim) mit 58,83 Metern vor Sandy Uhlig (Halle) mit 54,85 Metern.

Jule Gipmann versuchte in ihren drei Versuchen im Finale noch einmal alles, um wie im Vorjahr auf Platz zwei zu kommen. „Doch meine Würfe waren diesmal technisch nicht sauber genug, um eine Weite von an die 55 Meter zu erzielen“, sagte die 20-Jährige. Sie hatte beim Abwurf technische Schwächen gezeigt und nach dem Wettkampf von ihrem ehemaligen Stützpunkt-Trainer Uwe Schmidt einen Tipp erhalten, wie sie diesen Fehler ausmerzen kann. „Das werden jetzt in den nächsten Tagen beim Training angehen“, sagte Jule Gipmann. Eine Woche wird sie jetzt noch mit Alex Borgers in Goch an der Technik feilen. Dann geht es in eine zweiwöchige Pause.