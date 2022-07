Tochter von Schauspieler Heino Ferch : Europameisterin Ava Ferch trumpft in Pfalzdorf auf

Goch Die 13-jährige Nachwuchs-Europameisterin setzt sich bei der Veranstaltung von Nationenpreisreiter Holger Hetzel im Springen S* mit Stechen durch.

Am Wochenende überzeugte Ava Ferch jetzt beim dreitägigen Jugend- und Amateurturnier auf der hervorragend hergerichteten Anlage des Nationenpreisreiters Holger Hetzel im Sattel des zwölfjährigen Chacco-Mo. Dabei trafen die 13-Jährige und ihr vom Halderner Alois Schweckhorst gezogenes Pferd im Parcours mit Hindernissen bis zu einer Höhe von 1,40 Metern fast spielerisch jede Distanz. Bis zum letzten Sprung behielt Ferch die Nerven. Nach einem fehlerfreien ersten Umlauf setzte sie sich im Stechen des Ein-Sterne-Springens der Klasse S mit ihrem Wallach nach einer weiteren makellosen Runde in 37,08 Sekunden deutlich vor Hanna Bräuer (Giebelwald) mit Coraline (0/39,11) durch.

„Wir haben an drei Tagen spannenden und sehenswerten Springsport erlebt“, sagte Gastgeber Holger Hetzel. Das wird sich fortsetzen. „Vor uns liegen weitere Veranstaltungen, auf die wir uns riesig freuen“, so Hetzel. So finden am heutigen Dienstag, 26. Juli, ab 10 Uhr Sichtungsprüfungen zum Bundeschampionat des fünf- und sechsjährigen Springpferdes statt. Von Donnerstag, 28. Juli, bis Samstag, 30. Juli, steigt ein Nachwuchs- und Amateur-Turnier mit einer Fohlenauktion am Samstagabend. Zu einem besonderen Highlight kommt es vom 4. bis 7. August, wenn „Hetzels Nachwuchschampionat“ angeläutet wird. Dann wird unter anderem der Niederländer Jos Lansink, der 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona mit der Mannschaft die Goldmedaille gewann, mit Nachwuchspferden dabei sein.